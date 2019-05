PvdA wint in Almere

maandag 27 mei 2019 , 0:34

VERKIEZINGEN EU

ALMERE (ANP) - De Partij van de Arbeid is ook in Almere de grootste geworden. De sociaaldemocraten kregen er 18,9 procent van de stemmen, bijna een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Nieuwkomer Forum voor Democratie werd tweede met 15,6 procent, net voor de VVD (15 procent).

In maart kreeg Forum voor Democratie de meeste stemmen in Almere tijdens de provinciale verkiezingen. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2014 won de PVV in Almere. De partij kreeg toen 19,1 procent van de stemmen, maar bleef nu steken op 5,1 procent, minder dan de Partij voor de Dieren en 50PLUS.

