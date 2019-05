GroenLinks grootste onder briefstemmers

maandag 27 mei 2019 , 0:10

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks heeft gewonnen onder Nederlandse kiezers in het buitenland. De partij kreeg 19,5 procent van de stemmen, VVD 16,3 procent, PvdA 15,5 procent en D66 14,7 procent. De gemeente Den Haag, die verantwoordelijk is voor het sturen van de stembiljetten en het tellen van de stemmen, heeft de uitslag naar buiten gebracht.

Meer dan 63.000 Nederlanders in het buitenland hadden zich aangemeld. Ze kregen een stembiljet thuisgestuurd en konden die ingevuld terugsturen naar het stadhuis in Den Haag. Zo'n 56 procent van hen deed dat.

De meeste briefstemmers wonen in Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen meestemmen voor de Tweede Kamer, voor de Nederlandse afgevaardigden in het Europees Parlement en voor landelijke referenda. Ze kunnen niet meedoen aan gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Bij het referendum over de zogenoemde sleepwet vorig jaar hadden ruim 58.000 Nederlanders zich aangemeld. Bij de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden meldden ruim 77.000 landgenoten zich aan.

