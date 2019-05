Asscher ziet kansen voor Timmermans

zondag 26 mei 2019 , 23:46

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - PvdA-leider Lodewijk Asscher blijft hopen op een nieuwe Europese Commissie onder leiding van zijn partijgenoot Frans Timmermans. "Het is zeker niet kansloos", zei Asscher. Maar gezien het versplinterde politieke landschap in Europa wordt het volgens hem nog "heel spannend".

Asscher hoopt dat de sociaaldemocraten, die in Nederland hebben gewonnen maar elders in Europa juist flinke klappen moeten incasseren, samenwerking kunnen zoeken met onder meer de Groenen om een progressieve coalitie te smeden. "Die zou Timmermans geweldig kunnen leiden", aldus de voorman van de PvdA in de Tweede Kamer.

