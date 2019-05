Een op drie inwoners Heerlen stemt op PvdA

zondag 26 mei 2019 , 23:17

VERKIEZINGEN EU

HEERLEN (ANP) - In Heerlen, thuisstad van Frans Timmermans, is zijn PvdA verreweg de grootste partij geworden. De sociaaldemocraten kregen 35,1 procent van de stemmen. Vijf jaar geleden kwam de PvdA in Heerlen uit op 7,6 procent.

De naaste rivaal van de PvdA is Forum voor Democratie met 13,4 procent. SP, vijf jaar geleden de grootste in de mijnstad, zakte van 20,6 naar 9 procent. Ook D66 verloor veel in Heerlen. De partij ging van 10,4 naar 3 procent. De PVV zakte van 23,9 naar 7,7 procent.

