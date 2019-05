PvdA de grootste partij in Rotterdam

zondag 26 mei 2019 , 23:16

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - De PvdA is in Rotterdam de grootste partij geworden bij de Europese verkiezingen. De sociaaldemocraten behaalden 16,2 procent van de stemmen, tegen 10,6 procent in 2014 geleden. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Ook GroenLinks en de VVD deden het goed in de Maasstad met respectievelijk 14,2 en 13,7 procent van de stemmen. De PVV, in 2014 nog de grootste in Rotterdam met 18,8 procent, kwam ditmaal niet verder dan 4,3 procent. D66 verloor ook flink en ging van 17,7 procent naar 9 procent

Terug naar boven