zondag 26 mei 2019 , 23:07

VERKIEZINGEN EU

AMSTERDAM (ANP) - GroenLinks is de grootste partij geworden in Amsterdam. De partij kreeg 23,4 procent van de stemmen. De PvdA van Frans Timmermans werd tweede met 20,6 procent. D66, vijf jaar geleden de grootste met 25 procent, verloor daar meer dan de helft van en komt uit op 11,8 procent. Ook de PVV en de SP gingen onderuit in de hoofdstad.

Terug naar boven