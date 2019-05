zondag 26 mei 2019 , 21:51

VERKIEZINGEN EU

WARSCHAU (ANP/RTR) - De regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) is in Polen de waarschijnlijke winnaar van de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de exitpoll komen de conservatieven op ruim 42 procent van de stemmen.

Daarmee bleef de partij het Burgerplatform (PO) van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad net voor. De progressief-liberale PO kan rekenen op 39 procent in de peiling.

