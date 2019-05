Eickhout ziet groene golf in Europa

zondag 26 mei 2019 , 19:18

BRUSSEL (ANP) - Bas Eickhout (GroenLinks) is zeer te spreken over de score van de groene partijen in Europa tot nu toe. "Het gaat richting de 70 zetels, terwijl we nu op 50 zitten. Dat geeft ons heel veel extra kracht in het parlement’’, zei de 'topkandidaat' van de Europese Groenen na de eerste exitpolls. Hij bespeurt "een groene golf".

Die Grünen kregen in Duitsland de stem van ruim een op de vijf kiezers. "Ongelofelijk groot”, aldus Eickhout. Zijn medelijsttrekker Ska Keller uit Duitsland reageerde euforisch en bedankte alle kiezers.

In Oostenrijk zijn de groenen ondanks een grote crisis weer helemaal terug, vervolgde Eickhout. “In Ierland zijn we de grootste in Dublin, en in Nederland hebben we het ook goed gedaan.” GroenLinks stijgt in de exitpoll van 2 naar 3 zetels.

Op het gebied van klimaat, sociaal beleid en democratie zal Europa echt beter moeten, zegt de politicus. "Iedereen ziet dat nu rekening moet worden gehouden met de groenen. Dat is heel goed nieuws."

