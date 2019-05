Eerste uitslag toont stijging Vlaams Belang

zondag 26 mei 2019 , 17:30

BRUSSEL (ANP) - Het extreemrechtse Vlaams Belang lijkt bij de verkiezingen in België flink winst te boeken ten koste van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van Bart De Wever, volgens de eerste officiële telling van zo'n vijftig stembureaus. De verwachte 'groene golf' in heel België lijkt uit te blijven. Zowel in Wallonië als in Brussel blijft de Parti Socialiste de grootste partij, aldus exitpolls van de Brusselse Universiteit ULB.

België koos zondag niet alleen 21 leden voor het Europees Parlement, maar ging ook stemmen voor zes 'eigen' parlementen. Naast een nieuwe ‘Tweede Kamer’ voor federaal België komen er verse parlementen voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige en Franstalige gemeenschappen.

De stemlokalen zijn om 16.00 uur gesloten. Stemmen is in België verplicht.

