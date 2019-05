Europese verkiezingen in 21 lidstaten

zondag 26 mei 2019 , 5:00

VERKIEZINGEN EU

BRUSSEL (ANP) - Inwoners van 21 EU-landen kunnen zondag hun stem uitbrengen op kandidaten voor het Europees Parlement. De stembussen gaan tussen 06.00 en 09.00 uur open en sluiten in verschillende landen ook op uiteenlopende tijdstippen.

Zo kunnen bijna 65 miljoen Duitsers tot 18.00 uur stemmen, 47 miljoen Fransen en 37 miljoen Spanjaarden tot 20.00 uur, 30 miljoen Polen tot 21.00 uur en ruim 50 miljoen Italianen tot 23.00 uur. In bijvoorbeeld Luxemburg sluiten de stembureaus al om 14.00 uur. De Europese Unie telt in totaal een kleine 430 miljoen stemgerechtigden. Nederlanders en Britten konden donderdag al stemmen en in vijf kleinere landen kon dat op vrijdag en zaterdag.

Officiële uitslagen mogen zondag pas vanaf 23.00 uur worden vrijgegeven. Nationale exitpolls worden vanaf 18.00 uur verwacht. Het Europees Parlement geeft op basis hiervan tijdens een uitslagenavond in Brussel om 20.15 uur een eerste globale inschatting van de resultaten, verdeeld over de huidige politieke groepen in het parlement.

Drie uur later volgt een nieuwe prognose waarin voorlopige uitslagen uit achttien lidstaten zijn verwerkt. Die worden in de loop van de nacht aangevuld met nieuwe cijfers.

De zogenoemde topkandidaten van de Europese politieke partijen komen vanuit Brussel met reacties als er een duidelijk beeld is van de uitslag. Onder hen Frans Timmermans, Manfred Weber en Bas Eickhout namens respectievelijk de sociaaldemocraten, christendemocraten en groenen.

