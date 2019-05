Uitslag Europese verkiezingen bekendgemaakt

zondag 26 mei 2019 , 4:00

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - Als de laatste stembureaus van Europa zondagavond laat dicht zijn, om 23.00 uur, hebben de 355 Nederlandse gemeenten toestemming om hun uitslagen naar buiten te brengen. Dan wordt duidelijk of de PvdA van Frans Timmermans inderdaad de grootste partij is geworden, zoals donderdagavond naar voren kwam uit prognoses. Ook weten we dan of PVV, SP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren in het Europees Parlement komen. Die partijen zaten donderdag op de drempel van één zetel.

De Verkiezingsdienst van het ANP krijgt de uitslagen van de gemeenten binnen en maakt daar melding van.

Nederland stemde donderdag al, maar de uitslagen daarvan mogen van Europa pas op zondag bekendgemaakt worden. Dat moet voorkomen dat kiezers in andere landen beïnvloed worden. Onderzoeksbureau Ipsos heeft donderdag echter een exitpoll gedaan voor de NOS. Bovendien hebben mensen door het hele land voor weblog GeenStijl het tellen van de stemmen bijgewoond.

Nederland krijgt 26 zetels in het Europees Parlement. Wanneer de Britten uit de Europese Unie stappen, komen er drie zetels bij voor Nederland. Die extra zetels worden nu ook al verdeeld. De gelukkigen komen als aanstaande Europarlementariërs op een reservebank.

Terug naar boven