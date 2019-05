Nog twee brexiteers willen de plek van May

zondag 26 mei 2019 , 1:36

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - In de strijd om het leiderschap van de Britse Conservatieve Partij hebben nog twee kandidaten zich gemeld. De voormalige brexit-minister Dominic Raab en de onlangs opgestapte bewindsvrouw Andrea Leadsom willen beide premier Theresa May opvolgen, zo maakten zij bekend.

Raab en Leadsom zijn prominente brexiteers die uit onvrede over het brexitbeleid van May uit de regering zijn gestapt. Raab nam in november ontslag als brexit-minister uit protest tegen het principeakkoord met de EU. Hij was pas enkele maanden in functie.

Leadsom was tot woensdag de Leader of the House of Commons, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis en ook in het kabinet zit. Ze verklaarde dat ze het brexitakkoord van May niet in het parlement kon aankondigen omdat ze er niet in gelooft.

Terug naar boven