Europese verkiezingen in vier landen

zaterdag 25 mei 2019 , 5:00

VERKIEZINGEN EU

BRUSSEL (ANP) - In Letland, Malta, Slowakije en Tsjechië zijn zaterdag Europese verkiezingen. De Tsjechen konden ook vrijdag al stemmen. De vier landen hebben bij elkaar opgeteld slechts 48 zetels in het Europees Parlement van 751 leden.

In Malta, dat het minimumaantal van zes zetels heeft, is het enthousiasme onder de 371.000 stemgerechtigden desondanks hoog voor de EU-verkiezingen. In 2014 ging driekwart naar de stembus, wat ver boven het EU-gemiddelde van 42,6 procent is. In Slowakije was de animo de vorige keer met 13,5 procent aanzienlijk lager. Dat was het laagste opkomstcijfer in de hele EU.

De stemlokalen openen in de vier landen tussen 6.00 en 8.00 uur. In Tsjechië sluiten ze om 14.00 uur, in de andere drie landen tussen 19.00 en 22.00 uur. De officiële uitslagen worden pas zondag na 23.00 uur, als alle stembureaus in de EU gesloten zijn, bekendgemaakt.

