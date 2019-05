Klokkenluiders gaan Europees samenwerken

vrijdag 24 mei 2019 , 17:34

DEN HAAG (ANP) - Meerdere organisaties uit Europese landen gaan samenwerken en kennis uitwisselen op het gebied van klokkenluiden en integriteit. Dat liet de Nederlandse initiatiefnemer, de organisatie Huis voor Klokkenluiders, vrijdag weten. Het netwerk heet Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, NEIWA.

Deelnemende organisaties en landen zijn Autorità Nazionale Anticorruzione (Italië), Défenseur des Droits (Frankrijk), Federaal Ombudsman en Vlaamse Ombudsdienst (beide België), MFSA (Malta), Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (Oostenrijk) en het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders.

Het Huis voor Klokkenluiders is in 2016 opgericht en opgezet om mensen te helpen als zij misstanden bij hun bedrijf of bij de overheid willen melden. De instelling valt wel onder verantwoordelijkheid van het ministerie, maar staat ook ver van het ministerie om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Onlangs stemde het Europees Parlement in met een EU-wet die klokkenluiders moet beschermen. Werknemers die intern of extern aan de bel trekken over illegale zaken zoals corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels krijgen daarmee wettelijke bescherming tegen vergeldingsmaatregelen als ontslag, degradatie of vervolging. De lidstaten hebben twee jaar om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

