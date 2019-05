Brexit-scenario's: hoe nu verder

vrijdag 24 mei 2019 , 12:54

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Theresa May kondigde vrijdag haar vertrek aan, het brexitproces in totale wanorde achterlatend. Een nieuwe stemming door parlementsleden over haar brexitdeal, al drie keer afgewezen door het Lagerhuis, is uitgesteld, velen geloven voor onbepaalde tijd. Intussen hebben enkele kanshebbers om haar op te volgen het vooruitzicht van een no-dealbrexit besproken. Hier enkele mogelijke scenario's:

- Brexit met een deal

De impopulaire brexitdeal van mei, waarover met Brussel werd onderhandeld, lijkt met May's vertrek van tafel. Hardliners binnen de Conservatieve Partij vonden dat er te veel concessies zijn gedaan. Een stemming over het wetsvoorstel stond gepland voor de eerste week van juni, maar donderdag zei de regering dat dit wordt uitgesteld. Onderdeel van die terugtredingswet was de belofte dat parlementsleden konden stemmen over het al dan niet houden van een tweede referendum. Het is nu onduidelijk wat er met die brexitdeal zal gebeuren, maar het lijkt waarschijnlijk dat May's opvolger opnieuw moet gaan onderhandelen.

- Opnieuw vertraging voor de brexit

EU-leiders hebben de deadline voor de brexit op 31 oktober vastgesteld, maar gaven indicaties dat ze een verder uitstel kunnen accepteren na twee eerdere vertragingen. Brexit zou oorspronkelijk op 29 maart een feit zijn nadat Groot-Brittannië in 2016 met 52 procent voor het verlaten van de EU stemde. Of EU-leiders openstaan ​​voor het idee van meer uitstel, zou duidelijk kunnen worden tijdens een brexitdiscussie op een EU-top in Brussel op 20 en 21 juni.

- Een no-deal brexit op 31 oktober

Dit is het scenario dat wordt aanbevolen door de Brexit-partij van Nigel Farage en door conservatieve hardliners. Maar minister van Financiën Philip Hammond is fel tegen en heeft gewaarschuwd voor de "significante" korte- en langetermijneffecten van een no-dealbrexit.

- Stop brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft het eenzijdige recht om de brexit op elk moment te stoppen door artikel 50 in te trekken, de formele procedure voor lidstaten die de EU willen verlaten. Maar drie jaar na de stemming om de EU te verlaten, wordt het stoppen van de brexit gezien als een politieke onmogelijkheid. De enige uitzondering zou zijn als een tweede referendum wordt gehouden met als resultaat in de EU blijven, een scenario dat Britse Europagezinden ondersteunen. Maar de Conservatieven zijn tegen een tweede referendum en de belangrijkste oppositiepartij Labour is vaag gebleven over het idee.

