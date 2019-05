Britse premier May vertrekt 7 juni als partijleider

vrijdag 24 mei 2019 , 11:12

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May heeft haar vertrek aangekondigd. Ze neemt op 7 juni ontslag als leider van de Conservatieve Partij en blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Die interne partijverkiezing begint een week later.

May kwam aan de macht in de politieke chaos die volgde op het referendum over de brexit in 2016. Het lukte de conservatieve leider de afgelopen jaren niet haar land uit de EU te loodsen. Ze sloot weliswaar een brexitdeal met de EU, maar die is herhaaldelijk weggestemd door het Britse Lagerhuis.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de machtswissel. Oud-minister Boris Johnson wordt momenteel gezien als favoriet om May op te volgen. Hij staat bekend als een brexit-hardliner. De EU heeft al duidelijk gemaakt niet opnieuw te willen onderhandelen over de scheidingsovereenkomst die ze met May heeft gesloten.

