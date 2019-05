Jetten: enorme teleurstelling

donderdag 23 mei 2019 , 23:12

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - D66 treurt om de halvering van de Europese fractie die de exitpolls beloven. "Eerlijk is eerlijk: dit is voor ons natuurlijk wel een enorme teleurstelling", zegt Rob Jetten, die de partij in de Tweede Kamer aanvoert.

Jetten ziet toch een lichtpuntje. Dat "het pro-Europese geluid vandaag wint van de eurosceptici" is "het goede nieuws van vandaag", zegt hij.

Ook lijsttrekker Sophie in 't Veld moet "een teleurstelling slikken". Maar ze verzekert dat "ook met twee man het D66-geluid nog net zo hard zal blijven klinken in het Europees Parlement".

D66 haalde bij de vorige Europese verkiezingen nog de meeste stemmen van alle partijen, maar moet nu zes partijen laten voorgaan.

