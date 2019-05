Stembureaus dicht in Verenigd Koninkrijk

donderdag 23 mei 2019 , 23:08

VERKIEZINGEN EU

LONDEN (ANP) - De stembureaus in het Verenigd Koninkrijk voor de Europese verkiezingen zijn donderdagavond om 22.00 lokale tijd dichtgegaan. Er worden geen prognoses over de uitslag gegeven.

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat de Britten nog zouden meedoen aan de Europese verkiezingen. De oorspronkelijke brexitdeadline was 29 maart, ruim voor de stembusgang. Het Britse parlement kon zich echter niet vinden in de deal van premier May met de Europese Unie. May en andere politici hopen voor de eerste zitting van het nieuwe EU-parlement op 2 juli uit de EU te zijn.

Grote vraag is hoeveel van de 47 miljoen stemgerechtigde Britten daadwerkelijk een stem heeft uitgebracht nu deze waarschijnlijk geen enkel nut heeft. Mogelijk dat er meer mensen meededen dan verwacht omdat velen een proteststem willen laten horen.

Peilingen vooraf voorspelden dat brexiteer Nigel Farage en zijn Brexit Party met grote meerderheid gaan winnen en dat de Conservatieve Partij van May flink wordt afgestraft.

