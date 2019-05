Segers blij met 'mooie uitslag' ChristenUnie

donderdag 23 mei 2019 , 22:42

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - Politiek leider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is "blij met een mooie verkiezingsuitslag" voor zijn partij bij de Europese verkiezingen. Volgens de exitpoll van Ipsos behouden de ChristenUnie en de SGP, die in Brussel samen optrekken, hun twee zetels in het Europees Parlement.

De christelijke partijen lijken wel meer stemmen te hebben behaald dan vijf jaar geleden. "Dat vertrouwen moedigt ons aan om ook in Brussel ons onversneden christelijk-sociaal geluid te laten horen en op te komen voor de schepping, te strijden tegen mensenhandel en godsdienstvrijheid te beschermen."

