SP 'hoopte op meer, maar lastige verkiezing'

donderdag 23 mei 2019 , 22:38

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - De SP is teleurgesteld over de verkiezingen voor het Europees Parlement, waar de partij volgens exitpolls maar één van de twee zetels overhoudt. Partijleider Lilian Marijnissen "had op meer gehoopt".

Marijnissen maakt wel de kanttekening dat het ook "lastig" zou zijn de goede Europese verkiezingsuitslag van 2014 te evenaren of overtreffen. De SP slaagt er volgens haar bij Europese verkiezingen ook maar moeizaam in haar kiezers naar de stembus te krijgen. "De grote meerderheid blijft gewoon thuis en dat is voor een groot deel onze achterban. Mensen die compleet het vertrouwen in de politiek, zeker de Europese, zijn verloren."

De SP-leider is al "blij dat we ons in ieder geval handhaven in het Europees Parlement, zoals het er nu naar uitziet".

