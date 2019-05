CDA tevreden met winst 'constructieve midden'

donderdag 23 mei 2019 , 22:18

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - Het CDA verliest volgens de exitpolls één zetel in het Europees Parlement, maar lijsttrekker Esther de Lange is tevreden omdat de "flanken niet hebben gewonnen en dat is een belangrijk signaal aan Europa".

De overwinning van de "constructieve middenpartijen is van groot belang in Europa om voor Nederland oplossingen te vinden", aldus De Lange tegen de NOS.

Het CDA kreeg volgens de definitieve exitpoll van Ipsos 12,3 procent van de stemmen, vijf jaar geleden was dat nog 15,2 procent. De christendemocraten gaan van vijf naar vier zetels.

