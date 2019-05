May komt vrijdag met vertrekdatum

donderdag 23 mei 2019 , 22:05

BREXIT

LONDEN (ANP/DPA) - De Britse premier Theresa May zal naar verwachting vrijdag een datum bekendmaken waarop zij vertrekt. May overlegt dan met de voorzitter van het invloedrijke '1922-comité' dat de 'gewone' conservatieve parlementsleden vertegenwoordigt.

In Britse media wordt op 10 juni gespeculeerd als vertrekdatum. May zou dan tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Londen van 3 tot 5 juni nog eerste minister zijn.

De positie van May is verder onder druk komen te staan nadat ze eerder deze week aankondigde een aangepaste versie van haar brexitdeal in stemming te willen brengen. De overeenkomst is al drie keer door het Lagerhuis weggestemd.

Het comité gaat onder andere over verkiezing van een nieuwe partijleider en ook over het afzetten van een partijleider.

