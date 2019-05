Klaver: links heeft gewonnen van rechts

donderdag 23 mei 2019 , 21:27

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - Linkse politiek heeft gewonnen van rechtse politiek, maakt GroenLinks-leider Jesse Klaver op uit de voorlopige exitpoll van de Europese verkiezingen. Zijn partij boekt volgens die peiling een kleine winst, maar de vermoedelijke overwinning van de PvdA stemt Klaver "onwijs blij voor progressief en links Nederland".

GroenLinks heeft het bovendien "weer beter gedaan dan bij de Provinciale Statenverkiezingen" van twee maanden geleden, zegt Klaver. Dat is "een uitslag waar we echt mee in onze handjes knijpen".

Klaver ziet de voorlopige exitpoll als een nederlaag van "het negativisme". "Met alle campagnegeweld en alle aandacht heeft de VVD één zeteltje gewonnen. En je ziet dat de PvdA en GroenLinks het samen beter hebben gedaan."

