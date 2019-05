VVD-lijsttrekker Azmani: mooie uitslag

donderdag 23 mei 2019 , 21:24

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - VVD-lijsttrekker Malik Azmani spreekt van een "mooie uitslag" voor de liberalen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De VVD haalt volgens de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS een kleine winst en gaat van 12 procent naar 14,6 procent.

Dat betekent een zetel winst. De partij komt nu met vier zetels in het Europees Parlement. "We hebben winst en daar gaat het me om", zei hij tegen de NOS.

Azmani feliciteerde de PvdA die in de exitpoll verrassend als grootste uit de bus kwam. Als Forum voor Democratie zou hebben gewonnen zou dat volgens Azmani in de EU een heel ander beeld hebben gegeven. "Ik ben blij dat de mensen verstandig hebben gekozen."

