PvdA de grootste bij Europese verkiezingen

donderdag 23 mei 2019 , 21:04

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - De PvdA heeft bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen behaald. Dat blijkt uit een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. De officiële uitslag wordt zondagavond bekendgemaakt.

De partij van eurocommissaris Frans Timmermans kreeg 18,4 procent van de stemmen, goed voor vijf van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement. VVD en CDA volgen met allebei vier zetels. Nieuwkomer Forum voor Democratie, in maart nog de grootste bij de provinciale verkiezingen, moet genoegen nemen met drie zetels.

