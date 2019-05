EU-burgers geweigerd bij Britse stembureaus

donderdag 23 mei 2019 , 18:41

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Veel EU-burgers die donderdag wilden stemmen in Groot-Brittannië, zeggen dat ze zijn geweigerd bij stembureaus. Dat komt volgens een actiegroep door administratieve fouten.

Veel mensen doen op Twitter hun beklag over de problemen. Zij vertellen hoe ze bij stembureaus ontdekten dat hun namen waren doorgestreept op lijsten van stemgerechtigden. Dat zou komen doordat het benodigde papierwerk niet tijdig was verwerkt. Boze kiezers gebruiken de hashtag #DeniedMyVote.

"Ik ben een EU-burger en had me op tijd aangemeld om te stemmen", schreef Ana Clara Paniago. "Maar kennelijk is het formulier waarop ik stond dat ik in het Verenigd Koninkrijk ging stemmen niet voor de deadline aangekomen."

De campagne the3million, die opkomt voor EU-burgers in het land, zegt honderden klachten te hebben ontvangen. De actiegroep spreekt over een "ramp voor de democratie" en wil dat een onderzoek wordt ingesteld.

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat Groot-Brittannië nog mee zou doen aan de Europese verkiezingen van dit jaar. Het land had eigenlijk op 29 maart de EU moeten verlaten. Dat ging niet door omdat het Britse Lagerhuis de brexitdeal van premier Theresa May herhaaldelijk heeft verworpen.

