donderdag 23 mei 2019 , 18:37

VERKIEZINGEN EU

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam heeft rond 18.00 uur 21,7 procent van de kiesgerechtigden een stembureau bezocht. In 2014 was dit 19,8 procent. Uiteindelijk kwam de opkomst in Amsterdam vijf jaar geleden uit op 35,7 procent.

In Rotterdam heeft rond 18.00 uur 22,4 procent van de kiesgerechtigden gestemd. In Den Bosch lag de opkomst op dat tijdstip iets hoger met 25,9 procent.

