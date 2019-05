Station Den Haag druk, Utrecht en Rdam rustig

donderdag 23 mei 2019 , 18:02

VERKIEZINGEN EU

UTRECHT (ANP) - Het is tijdens de avondspits rustig bij de stembureaus op de centrale stations van Utrecht en Rotterdam. Af en toe komt iemand stemmen, maar er staan geen rijen. Op Den Haag CS staan twee rijen kiezers van enkele tientallen meters lang. ''Na de ochtendspits nam de drukte af en tijdens de daluren was er een rustige aanloop. In Rotterdam begint nu wel een avondspits te komen, maar daar zal geen wachtrij van tien minuten gaan ontstaan'', zegt de NS.

De stembureaus gingen om 06.30 uur open. De kieslokalen blijven tot 21.00 uur open.

Op in totaal 63 stations zijn stembureaus. Het stembureau op het station in Castricum ging als eerste open, om middernacht.

Terug naar boven