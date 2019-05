Stemhulpen weer veel gebruikt

donderdag 23 mei 2019 , 18:00

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - Honderdduizenden Nederlanders hebben donderdag, op de dag van de Europese verkiezingen, een van de stemhulpen gebruikt. De StemWijzer is sinds middernacht 350.000 keer ingevuld, MijnStem 248.000 keer en het Kieskompas meer dan 50.000 keer.

De StemWijzer voor het Europees Parlement, gemaakt door het instituut ProDemos, is in totaal al ongeveer 1,5 miljoen keer gebruikt. Bij de vorige Europese verkiezingen gaven ruim 950.000 mensen antwoord op de stellingen. MijnStem staat op 720.000 bezoekers, het Kieskompas is sinds zijn lancering 200.000 keer ingevuld.

Het Kieskompas is niet alleen in Nederland beschikbaar. Er zijn ook stellingenlijsten voor Duitsland, Frankrijk, Zweden en Italië. Die vier kompassen zijn samen 1,2 miljoen keer ingevuld, vooral in Zweden en Frankrijk. De vier landen stemmen zondag voor het Europees Parlement.

