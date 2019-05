Meer onderzoek in EU naar oorlogsmisdrijven

donderdag 23 mei 2019 , 10:30

DEN HAAG (ANP) - In de 28 lidstaten van de Europese Unie wordt steeds meer onderzoek gedaan naar oorlogsmisdrijven, genocide en andere misdrijven tegen de menselijkheid. De afgelopen drie jaar is het aantal nieuwe zaken gestegen met een derde, naar 1430 in 2018. In 2016 werden nog 1073 nieuwe onderzoeken gelanceerd. De onderzoeken hebben betrekking op misdrijven die over de hele wereld zijn gepleegd en waarvan een of meerdere verdachten in de Europese Unie wonen.

De cijfers zijn donderdag bekendgemaakt tijdens een congres in het kader van de vierde jaarlijkse EU Dag tegen straffeloosheid voor dit soort misdrijven, bij Eurojust in Den Haag.

In totaal liepen er binnen de EU vorig jaar 2943 onderzoeken naar dit soort zeer ernstige misdrijven. Dat is het hoogste aantal sinds de oprichting van het zogeheten Genocide Network vijftien jaar geleden. Het is niet bekend hoeveel zaken tot vervolging hebben geleid of op een andere manier zijn afgesloten. De lidstaten houden dat ieder op hun eigen manier bij.

De bijeenkomst wordt geopend door vicepremier van Roemenië Ana Birchall. Ook minister Ferd Grapperhaus komt spreken net als de aanklager bij het Internationaal Strafhof Fatou Bensouda.

