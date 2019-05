Rutte en Baudet wisselen harde verwijten uit

donderdag 23 mei 2019 , 0:06

VERKIEZINGEN EU

AMSTERDAM (ANP) - VVD-voorman Mark Rutte en FVD-leider Thierry Baudet hebben elkaar hard en meermaals persoonlijk aangevallen in een televisiedebat aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Rutte noemde Baudet onder meer een "Ruslandknuffelaar" en iemand die Nederland in de wereld verzwakt. Baudet verweet Rutte op zijn beurt dat die "meer volger dan leider" is en geen moreel kompas heeft.

Het tweetal kruiste de degens over onder meer de euro, het migratiebeleid en de houding tegenover Rusland. Rutte vroeg Baudet te onderschrijven dat Rusland achter het neerhalen van vlucht MH17 zat, maar Baudet wil het oordeel van de rechter afwachten. Dat tekent Baudets neiging om Rusland tegemoet te komen, waarschuwt Rutte. Terwijl de Russen alleen gevoelig zouden zijn voor een eensgezind en krachtig tegengeluid.

Baudet deed de "obsessie" van de EU met Rusland af als een poging de eigen macht te legitimeren door mensen de vijandschap van de Russen aan te praten. En Rutte kampt ook nog met een obsessie voor Forum voor Democratie, stelt Baudet. "Misschien wel omdat hij zijn beoogde job in Brussel niet krijgt als hij ons niet verslaat."

Terug naar boven