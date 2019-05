Talenten gezocht voor Brusselse #banen

woensdag 22 mei 2019 , 12:02

BRUSSEL (ANP) - Nederland is nu nog goed vertegenwoordigd op hogere posities binnen de Europese Commissie, maar doordat een derde van die functionarissen de komende jaren met pensioen gaat dreigt dat te veranderen. Een wervingscampagne moet jonge talenten overhalen de stap naar Brussel te zetten.

“Dit is een direct Nederlands belang”, stellen werkgeversorganisatie VNO-NCW en uitzendbureau Randstad. In een gezamenlijke verklaring roepen de organisaties de rijksoverheid op ervaring in Brussel min of meer verplicht te maken voor de ambtelijke top in Nederland. Na een periode in Brussel zouden voor deze groep goede loopbaankansen in Nederland moeten worden gegarandeerd. “Dit is nu vaak een ondergeschoven kindje.”

Nederland telt momenteel drie directeuren-generaal, zes directeuren en 45 afdelingshoofden bij de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur. Het gebrek aan animo voor zo'n functie is mogelijk te wijten aan de lange Europese sollicitatieprocedure van een jaar.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat Nederland zich erg inzet om meer Nederlandse kandidaten te werven. Dat er meer aanmeldingen zijn uit landen als Italië, Spanje, Griekenland en België hangt volgens het departement mogelijk samen met de betere arbeidsmarkt in Nederland. “Gekwalificeerd personeel vindt in Nederland zelf al een goedbetaalde baan."

