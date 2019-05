Grote Europese criminele organisatie opgerold

woensdag 22 mei 2019 , 9:21

Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

DEN HAAG (ANP) - De politie in verschillende Europese landen heeft na een lang internationaal onderzoek een gigantische criminele organisatie opgerold. Meer dan twintig personen zijn opgepakt in Polen, Litouwen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan moorden, grootschalige smokkel van drugs en sigaretten, en witwassen. De bende zou naar de inschatting van Europol in de jaren 2017-2019 alleen al 680 miljoen euro hebben verdiend.

Een 48-jarige Litouwer is volgens Europol hoofdverdachte in de zaak. Agenten arresteerden hem in Spanje. Elders werden in het kader van Operatie IJsbreker, gecoördineerd door Europol en Eurojust, nog 21 personen opgepakt. Op veertig plaatsen vielen de autoriteiten panden binnen en namen ze 8 miljoen euro in contanten, diamanten, goudstaven, juwelen en luxe auto's in beslag. Ook werd een grote hoeveelheid illegale sigaretten gevonden.

