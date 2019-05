Tweegevecht Rutte en Baudet ondanks kritiek

woensdag 22 mei 2019 , 5:00

VERKIEZINGEN EU

AMSTERDAM (ANP) - Het had wat voeten in de aarde, maar VVD-voorman Mark Rutte en FVD-leider Thierry Baudet gaan woensdagavond dan toch in debat over de verkiezingen voor het Europees Parlement. Politieke rivalen én sommige politicologen en andere deskundigen hadden liever gezien dat het er niet van was gekomen.

Het debat staat onder leiding van Jeroen Pauw, die zijn dagelijkse talkshow voor deze gelegenheid uitzendt vanuit de Rode Hoed in Amsterdam. Rutte en Baudet treffen elkaar de avond voor de verkiezingen, die normaliter wordt ingeruimd voor een debat met meerdere lijsttrekkers. Nu komen de Europese lijsttrekkers eerder op de avond wel aan de beurt in een televisiedebat van de NOS, maar voelen sommigen zich toch als een voorprogramma weggezet. Terwijl de premier en het Kamerlid donderdag zelf geen van beiden lijsttrekker zijn bij deze Europese verkiezingen.

Bovendien wil een tweegevecht op televisie de kiezer nog weleens beïnvloeden, waarschuwen deskundigen. Kiezers zijn al gauw geneigd een van de twee te kiezen, ook als hun voorkeur eigenlijk naar een andere partij uitgaat. Ook zijn Rutte en Baudet allebei rechts en zou het debat daarom eenzijdig blijven.

Andere partijen voelen zich tekortgedaan en zinnen op manieren om de schijnwerpers weer in hun richting te draaien. GroenLinks zamelt geld in om zendtijd te kopen voor een tegengeluid voorafgaand aan het debat. De burgerbeweging DeGoedeZaak roept op het debat "vrolijk" te boycotten. Besteed die tijd beter en haal drie vrienden over om te gaan stemmen voor een beter Europa, stelt het linkse campagneplatform voor.

