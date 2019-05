Hoe stellen scholieren EP samen?

woensdag 22 mei 2019 , 4:00

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - Hoe zou het Europees Parlement eruit zien als de jongeren van Nederland het voor het zeggen zouden hebben? Om dat te weten te komen hield ProDemos, een organisatie die betrokkenheid van burgers bij de democratische rechtsstaat wil vergroten, weer de Scholierenverkiezingen. De voorkeur van de jongeren wordt woensdag bekendgemaakt. De Europese Verkiezingen zijn donderdag.

Duizenden middelbare scholieren en mbo-studenten gaven in 2014, bij de vorige EU-verkiezingen , de PVV de meeste zetels in het Europees Parlement. Tweede partij bij de scholieren werd toen de Piratenpartij. De PVV kreeg 14,9 procent van de stemmen, de Piratenpartij 14,5 procent. De ChristenUnie/SGP bezette de derde plaats met 11,7 procent. Dat laatste resultaat kwam volgens ProDemos doordat op een school in Veenendaal massaal was gestemd. Door de lage opkomst woog de uitslag van die school zwaar mee.

Terug naar boven