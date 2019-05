Premier May opent deur voor referendum over brexitdeal

dinsdag 21 mei 2019 , 18:23

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May wil dat het parlement stemt over de vraag of er een referendum moet worden gehouden over de overeenkomst die zij sloot met de EU. Voorwaarde is dan wel dat die overeenkomst door het parlement wordt aangenomen.

May probeert begin volgende maand voor de vierde keer haar overeenkomst met de EU over de brexit door het parlement te krijgen en zei dinsdag in een speech dat er ,,belangrijke aanvullende aanpassingen'' zijn gedaan. Maar ze kondigde ook aan dat de zogenoemde backstop over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet vervangen kan worden.

May zei ook dat Groot-Brittannië de EU niet zal verlaten als haar overeenkomst niet breed wordt gesteund in het parlement.

