Nieuwe collegereeks ProDemos: ‘Europa, het land waarin we wonen’

dinsdag 21 mei 2019 , 12:50

DEN HAAG (PDC) - De Europese Unie is een ingewikkelde organisatie waar veel verschillende discussies over gevoerd kunnen worden. Willen we meer of minder EU? Willen we dat Europa alleen gaat over vrije handel en vrij verkeer of moet de EU ook iets zeggen over bijvoorbeeld sociale zaken, klimaat en veiligheid? Dit zijn ingewikkelde kwesties waar ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, in een interessante collegereeks op in zal gaan.

In de reeks ‘Europa: het land waarin we wonen’ zullen verschillende EU-kenners hun licht laten schijnen over de toekomst van Europa. De EU wordt in afzonderlijke colleges vanuit vier invalshoeken bekeken: dat gebeurt achtereenvolgens vanuit democratisch, nationaal, burgerlijk en futuristisch perspectief. De colleges zijn als reeks te volgen, maar het is ook mogelijk om bij afzonderlijke bijeenkomsten aan te sluiten.

De sprekers hebben allen brede ervaring in of rondom de Europese politiek. De colleges worden gegeven door correspondent Europa Thomas Vanheste, lector Mendeltje van Keulen, de Vlaamse oud-politicus Frank Vandenbroucke en Clingendael-onderzoeker Adriaan Schout. De colleges zijn een aanrader voor een ieder met interesse in Europese politiek.

Praktische informatie

- Wanneer: vier maandagavonden, 20.00-21.30 uur 27 mei - Tomas Vanheste - Democratie in Europa 3 juni - Mendeltje van Keulen - Europa in Nederland 17 juni - Frank Vandenbroucke - Wat beweegt de Europese burger? 24 juni - Adriaan Schout - Het nieuwe Europa

- Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag

- Opzet: 45 minuten college, 45 minuten vragen uit de zaal

- Toegang: gratis

Aanmelden

