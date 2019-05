Experimenteel tellen bij verkiezingen Europa

maandag 20 mei 2019 , 15:23

Bron: Tijmen Stam

DEN HAAG (ANP) - Ook bij de Europese verkiezingen donderdag worden de stemmen op een experimentele manier geteld. Op de verkiezingsavond zelf tellen de gemeenten alleen de stemmen per partij. Dan komt er een voorlopige uitslag. Later worden in alle rust de voorkeursstemmen voor de kandidaten geteld. Die volgorde moet fouten helpen voorkomen.

Centraal tellen, heet het experiment. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben 72 van de 355 gemeenten zich aangemeld. Daaronder zijn Rotterdam, Groningen, Maastricht, Breda, Zoetermeer, Zaanstad, Deventer, Assen en Veenendaal.

De Europese verkiezingen zijn donderdag, maar de uitslagen mogen pas zondagavond om 23.00 uur naar buiten worden gebracht, wanneer de laatste stembureaus in andere EU-landen dicht zijn. Op maandag worden de stemmen voor de afzonderlijke kandidaten geteld. De Kiesraad stelt op 4 juni de officiële uitslag vast.

Bij de provinciale verkiezingen in maart deden 76 gemeenten mee aan het experiment met centraal tellen. De meeste gemeenten tellen de stemmen op de standaardmanier, namelijk partij en kandidaat tegelijk, meteen na het sluiten van de stembureaus.

