Koning Willem-Alexander onderstreept belang Europa

SCHWERIN - Koning Willem-Alexander heeft in de week van de Europese verkiezingen bij zijn werkbezoek aan de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern het belang benadrukt van Europese samenwerking.

"Het is belangrijk dat wij in Europa elkaar opzoeken en elkaar steeds beter leren begrijpen. Alleen dan kunnen wij samen succesvol de problemen aanpakken die onze eigen grenzen te buiten gaan", zei de koning in zijn tafelrede in Schloss Schwerin.

Daar kregen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een lunch aangeboden door deelstaatpremier Manuela Schwesig, die in haar toespraak eveneens een pleidooi hield voor een sterk Europa. "Wat ons verbindt is het geloof in een sterk Europa. Een Europa dat staat voor vrijheid, democratie en solidariteit. Een Europa waarin we ons veilig voelen, waarin we over grenzen heenkijken, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten."

De koning prees het enthousiasme waarmee Mecklenburg-Vorpommern, dat tot 1990 tot de DDR behoorde, de samenwerking over de grenzen zoekt. "Ook met ons, als uw partners in het westen. Wij hopen dat dit bezoek onze band nog sterker zal maken."

Het middageten vond plaats in het slot waar Willem-Alexanders overgrootvader prins Hendrik opgroeide. De koning noemde het een bijzondere ervaring "om op deze plek te gast te zijn."

Het koningspaar is aan het begin van de middag aangekomen in Schwerin voor een driedaags werkbezoek aan de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg. Vanuit Schwerin gaat het gezelschap naar Warnemünde aan de Oostzeekust. Kustbescherming is daar een van de aandachtspunten.

