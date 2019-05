Ex-komiek beëdigd als president Oekraïne

maandag 20 mei 2019 , 10:17

KIEV (ANP/AFP/DPA/BLOOMBERG) - Voormalig komiek Volodimir Zelenski (41) is beëdigd als president van Oekraïne. Hij zwoer tijdens de ceremonie in Kiev de "soevereiniteit en onafhankelijkheid" van zijn land te zullen beschermen.

Zelenski is nu echt wat hij eerder speelde. In zijn populaire televisieserie 'Dienaar van het Volk' vertolkte hij de rol van een leraar die wordt gekozen tot president na een tirade over corruptie.

Zelenski is het jongste Oekraïense staatshoofd sinds de Sovjettijd. Kiezers keerden tijdens de verkiezingen ervaren politici de rug toe. Ze kozen voor de man die zich presenteerde als buitenstaander die "het systeem komt slopen".

Zelenski volgt de rijke zakenman Petro Porosjenko op als president. Hij komt aan het hoofd te staan van een verdeeld land. In Oost-Oekraïne zijn grote gebieden in handen van pro-Russische separatisten. Zij erkennen het gezag van de regering in Kiev niet.

De nieuwe president ontbond na zijn aantreden direct het parlement. Daarin is zijn partij, die is vernoemd naar zijn televisieserie, nu nog niet vertegenwoordigd.

