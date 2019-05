'Geitenoverlast belangrijker dan verkiezingen’

maandag 20 mei 2019 , 7:30

VERKIEZINGEN EU

WILLEMSTAD (ANP) - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, aanstaande donderdag, mogen ook inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba hun stem uitbrengen. De verwachting is echter dat de opkomst daar opnieuw mager is.

Bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 namen in totaal 1610 mensen op de eilanden de moeite te gaan stemmen. In totaal wonen er ongeveer 25.000 mensen op de BES-eilanden. Wel zijn er zeven stembureaus op Bonaire, een op St. Eustatius en een op Saba. Stemmen kan van 07.30 uur tot 21.00 uur. Dan is het 03.00 uur volgens Nederlandse tijd.

“Mensen maken zich meer druk over de aanhoudende droogte die hier al maanden duurt. En de vele geiten die de boel kaal eten”, aldus een journalist op Saba. Ook is op Saba en St. Eustatius kritiek op de informatiecampagne voor de verkiezingen. Alleen degenen die er moeite voor doen, vinden online informatie.

Volgens de Bonaireaanse politicus Clark Abraham leven de verkiezingen niet echt, maar heeft de verkiezingscampagne van Samira Rafaela daar wel enige verandering in gebracht. De nummer 3 op de kandidatenlijst van D66 bezocht van 5 tot en met 11 mei Aruba, Curaçao en Bonaire in het kader van de Europese parlementsverkiezingen en kreeg veel aandacht in de lokale media.

Op de BES-eilanden mogen alle inwoners stemmen. Op Curaçao, Aruba en St. Maarten niet. Daar konden Nederlanders zich ruim voor de verkiezingen aanmelden voor een zogenaamde briefstem. Die moet zijn ingeleverd als de Nederlandse stembussen sluiten. Het totaal aantal mensen dat dit daadwerkelijk heeft gedaan, ligt onder de tweeduizend. Op de drie eilanden wonen bij elkaar meer dan 300.000 mensen.

