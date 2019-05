Duitsers protesteren tegen nationalisme

zondag 19 mei 2019 , 19:57

KEULEN/BERLIJN (ANP/DPA) - Een week voor de Europese verkiezingen zijn tienduizenden Duitsers de straat opgegaan om te protesteren tegen nationalisme en te pleiten voor Europese eenwording. Volgens de organisatoren deden zondag in totaal 150.000 mensen mee, verspreid over heel Duitsland. Ze betoogden tegen de internationale ruk naar rechts en drongen aan op mensenrechten, democratie, klimaatbescherming en sociale gerechtigheid.

De grootste bijeenkomst, die als motto "Ein Europa für Alle" had, was in Keulen met 45.000 deelnemers, anderen hielden het op 20.000. In hoofdstad Berlijn verwachtte de politie 50.000 betogers, maar minder dan de helft van hen kwam opdagen. Ook elders viel de opkomst enigszins tegen. Vergelijkbare demonstraties waren er zondag in Oostenrijk en Polen.

