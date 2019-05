Blik vooral op 'macro's' en geopolitiek

zondag 19 mei 2019 , 16:00

AMSTERDAM (ANP) - De komende beursweek zijn beleggers vooral gespitst op ontwikkelingen in de aanhoudende handelsstrijd tussen de VS en China. De vraag is of en wanneer er een nieuwe onderhandelingsronde volgt. Met nauwelijks bedrijvennieuws op de beursagenda, kijken handelaren ook naar macro-economische cijfers voor richting. Ook is er deze week volop aandacht voor de Europese verkiezingen.

Lucas Bols en B&S Group zorgen voor het weinige cijfernieuws op de Amsterdamse beurs. De beursgenoteerde distributeur en groothandel B&S opent op maandag de boeken over het eerste kwartaal. Drankenproducent Lucas Bols komt donderdag met jaarcijfers naar buiten.

In de Verenigde Staten is er onder meer aandacht voor de resultaten van klusketen Home Depot en techbedrijven HP en HPE. In Europa volgens onder meer cijfers van Ceconomy, het bedrijf achter MediaMarkt. Ook de Britse winkelketen Marks & Spencer en het eveneens Britse postbedrijf Royal Mail openen de boeken.

Beleggers in ING kijken vermoedelijk met belangstelling naar de aandeelhoudersvergadering van Commerzbank op woensdag na de vele geruchten over een overname van de Duitse bank door de Nederlandse.

Verder zal vliegtuigmaker Boeing en de luchtvaartsector als geheel de aandacht op zich gericht weten. Donderdag praat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA buitenlandse toezichthouders bij over de maatregelen die worden genomen in de VS om vluchten met de gewraakte Boeing 737 MAX weer toe te staan.

Op de macro-agenda prijken onder meer cijfers over de Japanse inflatie, economische groei en industriële productie. Ook volgen cijfers over de Britse inflatie en worden data over de Britse producentenprijzen gemeld. Ook volgt een reeks aan cijfers over de bedrijvigheid van de industrie en dienstensector in onder meer Frankrijk, Duitsland, de eurozone en de VS.

Ook worden de notulen gepubliceerd van de meest recente beleidsvergadering van zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Amerikaanse evenknie Federal Reserve. Uit Nederland volgen onder meer CBS-cijfers over de industrie, het consumentenvertrouwen, de bestedingen door huishoudens en de prijzen van koopwoningen.

