Oostenrijk kiest in september nieuw parlement

zondag 19 mei 2019 , 13:09

WENEN (ANP/DPA) - Na het uiteenvallen van de coalitie tussen de ÖVP en de FPÖ zullen de Oostenrijkers begin september een nieuw parlement kiezen. Dit werd zondag aangekondigd door bondspresident Alexander Van der Bellen na gesprekken met bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP).

Het land moet het vertrouwen in de politiek zo snel mogelijk herstellen, aldus Van der Bellen. Het gaat volgens hem om het welzijn van het land en de reputatie van Oostenrijk in de wereld.

"De nieuwe verkiezingen zijn geen wens, maar een noodzaak", zei Kurz. In de maanden voorafgaand aan de verkiezingen moet een maximale stabiliteit worden bereikt. De regeringsleider kondigde aan dat hij daartoe met alle partijen in gesprek zou gaan.

Zaterdag beëindigde Kurz de samenwerking met de rechts-populistische FPÖ in de regeringscoalitie. Hij liet merken het optreden van de FPÖ echt zat te zijn. Hij verweet de Vrijheidspartij van Oostenrijk zijn hervormingsplannen te schaden en hij krijgt niet de indruk dat deze coalitiepartner bereid is te veranderen. Het laatste zetje kwam door een video uit 2017 waarin de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouwelijke Russische investeerder praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Strache trad zaterdag noodgedwongen af.

De bondskanselier verwacht geen heil van een verwisseling van de poppetjes om zijn kabinet overeind te houden.

