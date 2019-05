'Inflatie nog altijd te laag'

zondag 19 mei 2019 , 11:08

MILAAN (ANP/RTR) - De inflatie in de eurozone is nog niet op het door de Europese Centrale Bank gewenste niveau van bijna 2 procent. Dat zegt Klaas Knot, hoogste baas van De Nederlandsche Bank in een zondag gepubliceerd interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera.

De ECB streeft al jaren naar een inflatie van iets minder dan 2 procent. Dat percentage wordt al jaren niet gehaald. Volgens Knot rekent de ECB nu op een getal dat dichter bij de 2 procent ligt dan we de afgelopen vijf, zes jaar hebben gezien.

"Het enige wat we kunnen doen is druk op de ketel houden", aldus Knot. "We moeten er voor zorgen dat de economie blijft presteren geholpen door een hoge bezettingsgraad. Uiteindelijk zullen groeicijfers er volgens hem voor moeten zorgen dat ook de prijzen zullen stijgen.

