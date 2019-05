Zwitsers stemmen over strengere wapenwet

zondag 19 mei 2019 , 10:15

BASEL (ANP/AFP/DPA) - De Zwitsers spreken zich zondag in een referendum uit over de verscherping van de wapenwet. Die zou dan moeten overeenkomen met de wetgeving van de Europese Unie. De regering waarschuwt ervoor dat een ‘nee’ de betrekkingen met de EU in gevaar kan brengen.

De eis van de EU dat de Zwitsers hun wapenwetten aanscherpen, heeft geleid tot een zeldzaam nationaal debat over wapenbezit in het rijke Alpenland, dat een diepgewortelde wapencultuur kent.

De nieuwe wapenwetgeving in Zwitserland moet het bezit van bepaalde wapens, zoals semi-automatische vuurwapens, aan banden leggen. De wet vloeit voort uit de antiterreurmaatregelen die de Europese Unie heeft genomen. Zwitserland is geen lid van de EU, maar omdat het land deel uitmaakt van de Schengenzone, moet het die richtlijn wel toepassen.

Terug naar boven