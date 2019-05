'Debat kan leiden tot hogere opkomst'

zondag 19 mei 2019 , 9:45

DEN HAAG (ANP) - Het debat tussen Mark Rutte en Thierry Baudet zal tot een hogere opkomst gaan leiden bij de Europese verkiezingen. Dat stelt Maurice de Hond in zijn wekelijkse peiling. Ook is er er een goede kans dat de VVD extra kiezers van CDA en D66 zullen aantrekken en FVD met name van PVV en in mindere mate van SP.

Het debat tussen VVD-leider Rutte en voorman Baudet van Forum voor Democratie wordt woensdag gehouden in de Rode Hoed in Amsterdam en is rechtstreeks op de televisie te zien bij het programma van Jeroen Pauw, presentator van het debat.

In zijn wekelijkse peiling zijn deze week een paar kleine verschuivingen te zien. Ten opzichte van de verkiezingen van 20 maart jl. staan VVD en PvdA er wat beter voor en GroenLinks en PVV wat slechter. (27) en VVD (25) staan ruim voor op CDA, PvdA en GroenLinks (15 zetels). Die partijen staan weer ruim voor op D66 (11 zetels) en ChristenUnie, PvdD, SP en PVV die op 8 zetels staan.

