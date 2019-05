Salvini: Continent bevrijden van Brussel

zaterdag 18 mei 2019 , 22:44

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

MILAAN (ANP/DPA) - De nieuwe alliantie van Europese rechts-nationalisten en -populisten ziet een historische wending in Europa voor zich. In Milaan kwamen zaterdag op initiatief van Lega-leider Matteo Salvini vertegenwoordigers van twaalf geestverwante partijen samen, onder wie Geert Wilders namens de PVV, om afspraken te maken over een "rechtse superfractie" in het Europees parlement na de aanstaande verkiezingen.

Salvini sprak in zijn slotwoord van een historische dag en van de herovering van Europa op de bureaucratie. "We moeten alles in het werk stellen het continent te bevrijden van Brussel". Doel is verdergaande samenwerking in de EU een halt toe te roepen, nationale staten te versterken en een "vesting Europa" te creëren.

Enkele tienduizenden sympathisanten waren naar de bijeenkomst op het plein voor de kathedraal van Milaan gekomen. Onder de sprekers waren behalve Salvini onder anderen de Française Marine Le Pen (Rassemblement national) en Jörg Meuthen (AfD). Deze Duitser hekelde de "arrogante technocraten", die Europa te gronde richten en riep op deze elite langs politiek weg ten val te brengen.

"Geen migratie, basta islam", voegde Wilders toe. "De elite in Brussel wil onze identiteit en veiligheid wegnemen. Ze wil ons met steeds meer migranten overspoelen''. Hij prees de Italiaanse gastheer. ,,Europa heeft meer Salvini's nodig".

Salvini benadrukte dat de twaalf partijen die samen gaan optrekken niet extremistisch zijn, maar vertegenwoordigers van het gezond verstand. "Dit is een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis, geschreven in Milaan".

Weerwoord kwam van protesterende linkse groeperingen: "Fascisten weg uit Milaan". Op spandoeken aan huizen was onder meer te lezen: "Terug naar menselijkheid" en "Alleen bruggen, geen muren".

Terug naar boven