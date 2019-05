Salvini: Continent bevrijden van Brussel

zaterdag 18 mei 2019 , 22:14

VERKIEZINGEN EU

MILAAN (ANP/DPA) - De nieuwe alliantie van Europese rechts-nationalisten en -populisten ziet een historische wending in Europa voor zich. In Milaan kwamen zaterdag op initiatief van Lega-leider Matteo Salvini vertegenwoordigers van twaalf geestverwante partijen samen, onder wie Geert Wilders namens de PVV, om afspraken te maken over een "rechtse superfractie" in het Europees parlement na de aanstaande verkiezingen.

Salvini sprak in zijn slotwoord van een historische dag en van de herovering van Europa op de bureaucratie. "We moeten alles in het werk stellen het continent van te bevrijden van Brussel". Doel is verdergaande samenwerking in de EU een halt toe te roepen, nationale staten te versterken en een "vesting Europa" te creëren.

