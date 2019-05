Rel over gefilmde bijeenkomst FPÖ-topman

vrijdag 17 mei 2019 , 22:51

WENEN (ANP/AFP/DPA) - De Oostenrijkse vicekanselier Heinz-Christian Strache is in de aanloop naar de Europese verkiezingen ernstig in verlegenheid gebracht door een uitgelekte video-opname. Daarop is te zien hoe de FPÖ-prominent overheidscontracten in het vooruitzicht lijkt te stellen in ruil voor hulp bij zijn campagne.

De Süddeutsche Zeitung en Der Spiegel publiceerden vrijdag over de camerabeelden. Te zien is hoe Strache en een partijgenoot in een villa op Ibiza praten met een vrouw, die zich voordoet als een vermogende Russin. Het is onduidelijk wie de urenlange bijeenkomst filmde met verborgen camera's.

De politici praten met de vrouw over hoe zij zo'n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door de controle te krijgen over de grote krant Kronen Zeitung. Die kan volgens Strache zijn partij dan een handje kunnen helpen bij de verkiezingscampagne. Het filmpje zou enkele maanden voor parlementsverkiezingen van 2017 zijn gemaakt.

De FPÖ'er erkent dat de bijeenkomst plaatsvond, maar zegt niets misdaan te hebben. Hij stelt in de Duitse krant dat veel alcohol was geconsumeerd en dat sprake was van een "hoge taalbarrière". Ook zou hij hebben benadrukt dat alles volgens de wet moest gaan.

De oppositie neemt daar geen genoegen mee en eist dat Strache opstapt.

